Пропавшая в Сокольском районе пенсионерка найдена погибшей в лесу

05.10.2018 [Происшествия]

Нину Алексеевну Лунину, пропавшую 28 сентября этого года в деревне Чекшино Сокольского района нашли мертвой.

По информации Newsvo, женщина, которая подвозила пенсионерку по дороге на Великий Устюг, откликнулась и показала место, где высадила женщину. Волонтеры Поисково-Спасательного отряда "ЮК-Спас" обследовали местность, в частности, старую дорогу в деревню Кувшиново, однако результаты поиска не дали.

2 октября они вновь вернулись на старую дорогу, так как предполагали, что именно по ней могла пойти пенсионерка, и обнаружили следы от резиновых сапог. По ним и вышли на пропавшую. Женщина была мертва.

Предположительно, ей стало плохо, и она упала. Вскрытие показало, что 70-летня Нина Алексеевна умерла от переохлаждения. Ранее сообщалось, что она страдает потерей памяти.

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