Детсады на улице Северной и в Осановском проезде в Вологде должны построить до 22 июля 2019 года

В Вологде определены подрядчики на строительство детских садов на улице Северной и в Осановском проезде, сообщает пресс-служба городской администрации. Оба детсада должны построить до 22 июля 2019 года.

Конкурсы по выбору подрядчиков по обоим лотам стартовали в середине сентября, и на каждый из аукционов заявилось по одной компании. В результате оба объекта будут построены по стартовым ценам.

Единственным участником аукциона на строительство детского сада на 350 мест на улице Северной стало строительно-монтажное управление «Вологдагражданстрой» (зарегистрировано в 2005 году в Вологде, директор – Светлана Уханова). Стоимость объекта составит порядка 295 млн рублей.

Второй контракт, на строительство дошкольного учреждения в Осановском проезде, на сумму чуть более 236 млн рублей, заключат с компанией «Термоизолстрой» (зарегистрирована в 2001 году в Вологде, директор – Игорь Цветков).

Напомним, что с фирмой «Термоизолстрой» недавно был также заключен контракт на «Выполнение работ по привязке проектной документации для строительства детского сада по ул. Молодежной города Вологды»

Контракты будут подписаны к середине октября. Пресс-служба городской администрации сообщила, что детсады должны построить в течение 12 месяцев. Однако согласно аукционной документации, срок сдачи обоих детсадов - 22 июля 2019 года.

Заказчиком работ выступает Градостроительный центр Вологды, он же будет осуществлять технический надзор.

Напомним, всего в этом году в Вологде начнется строительство четырех новых детских садов. Кроме дошкольных учреждений на Северной и в Осановском проезде, в списке объекты на ул. Возрождения, где уже заложен первый камень, и на ул. Молодежной, где с подрядчиком подписан контракт.