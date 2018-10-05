В Шексне пьяный водитель ВАЗа врезался в дерево и забор

05.10.2018 [Происшествия]

В Шексне в ночь с 4 на 5 октября задержали водителя ВАЗа, который врезался в дерево и забор возле здания Росгвардии. Мужчина оказался пьян.

Ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии дежурили на пульте централизованной охраны на улице Октябрьской, 43  и услышали громкий шум снаружи.

- Выйдя на улицу, стражи правопорядка увидели автомобиль ВАЗ-2115, который въехал в дерево и забор возле здания. Водителю медицинская помощь не потребовалась, он самостоятельно выбрался из машины и пояснил, что его авто просто занесло. Однако при общении бойцы Росгвардии обратили внимание, что у мужчины сбивчивая речь и от него исходит резкий запах алкоголя, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

На место происшествия был вызван наряд ГИБДД. Сотрудники вневедомственной охраны выяснили личность водителя, им оказался 20-летний местный житель. Водителя передали полицейским для составления протокола и установления суммы причиненного ущерба.

Тэги: ДТП. пьяные водители
Фото управления Росгвардии по Вологодской области

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