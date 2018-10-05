Хоккейная "Северсталь" проиграла нижнекамскому "Нефтехимику"

05.10.2018 [Спорт]

Череповецкая "Северсталь" в матче Регулярного чемпионата КХЛ принимала нижнекамский "Нефтехимик" и сыграла с гостями вничью.

Сначала преимущество было на стороне "Нефтехимика": в начале третьего периода его игроки забили третий гол подряд. Через некоторое время череповчане стали отыгрываться: сначала шайбу в ворота противника забил Даниил Вовченко. Зачем, через минуту, Денис Куляш реализует большинство. Еще через минуту "Северсталь" остается впятером против трех игроков соперника, этим воспользовался Валерий Васильев. 3:3 по итогам основного времени матча.

Вырвать победу в овертайме у череповчан сил уже не хватило. Все решил гол Йоонаса Няттинен. В итоге - 3:4 победа гостей и четвертое подряд поражение "Северстали". 

«После трех поражений подряд, нам нужны были очки. Начало игры складывалось не так, чтобы претендовать на очки. Но ребята молодцы, сражались, были одним целым. Хочу поблагодарить команду за очко, которое мы завоевали. Спасибо болельщикам за поддержку», - сказал на послематчевой пресс-конференции гл. тренер "Северстали" Александр Гулявцев,, цитата по сайту severstalclub.ru

Следующий матч "Северсталь" проведет завтра, соперниками череповчан будет "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

 

Тэги: ХК «Северсталь»

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