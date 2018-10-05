В школе на Северной в Вологде дети мерзнут в классах из-за проблем с вентиляцией

В некоторых кабинетах начальной школы образовательного центра №42 на улице Северной в Вологде холодно из-за ошибки в электронном оборудовании системы вентиляции. Неполадки обещают устранить в ближайшее время.

В редакцию Newsvo обратились родители учеников школы №42 на улице Северной. По их словам, из-за проблем с вентиляцией в классах холодно.

- В некоторых классах и кабинетах температура 10 градусов. В нашем сегодня была 10, - говорят родители.

Директор школы Елена Калистратова подтвердила корреспонденту Newsvo, что проблема действительно есть – в некоторых классах начальной школы и кабинетах, в том числе в ее кабинете, холодно из-за сбоя в электронике системы вентиляции.

- Дело в том, что мы сейчас проводим регулировку вентиляционной системы. Поскольку школа новая, система полностью завязана на электронике. В ходе пусконаладочных работ были обнаружены сбои в этой системе. Вместо того, чтобы подавать в классы теплый воздух через калориферы, подается просто холодный воздух с улицы, и этот воздух, конечно, температуру в классах не повышает. Пока не удается запустить калориферы, с подрядной организацией мы сейчас работаем, ошибки в работе техники мы устраняем. Подрядчик выходит к нам ежедневно. Иногда приходится тратить какое-то количество времени, чтобы наладить работу системы, для того, чтобы в дальнейшем она работала бесперебойно, - пояснила Елена Калистратова.

По словам директора, проблема будет решена в ближайшее время, возможно, уже сегодня.

Напомним, школу на улице Северной в Вологде возвели в рекордные сроки – за год – по казанскому проекту и открыли 1 сентября.