В Череповце откроется выставка фотографов-анималистов

В Музее природы Череповца 5 октября открывается фотовыставка «Материнство в дикой природе», которая расскажет об отношениях между родителями и детьми в животном мире. Ее экспонатами стали 52 фотографии ведущих российских и зарубежных фотографов-анималистов

Организаторы выставки – основатель проекта «Новый зоологический музей», автор и ведущий видеоблога «Каждой твари по паре», кандидат биологических наук Павел Глазков и его жена Юлия.

В течение года они просматривали тысячи снимков ведущих российских и зарубежных фотографов-анималистов и отобрали самые эмоциональные работы, которые покажут посетителям материнство в животном мире во всех его проявлениях.

- Афишу выставки украшает снимок Сергея Иванова, фотографа-анималиста с мировым именем. Его любимые модели - медведи. Чтобы сделать хорошие кадры, фотограф подходит к животным очень близко - на 10-15 метров. Для медведя это два-три прыжка. Иногда бывает и еще ближе, как на фото с афиши,- рассказали в Череповецком музейном объединении.

Выставка открывается в 15.00 по адресу: проспект Луначарского, 32.

Экспозицию можно посетить до 11 ноября.