В Череповце двухлетняя девочка умерла от менингита

В Череповце умерла 2-летняя девочка, заболевшая менингитом. Как сообщает сайт мэрии Череповца, 2 октября около 4 утра ребенок в крайне тяжелом состоянии поступил в детскую городскую больницу. Девочку сразу поместили в реанимацию, однако спасти ее не удалось - через час она скончалась.

Выяснилось, что заболела она в тот же день, 2 октября. Ребенка доставили в инфекционную больницу, но состояние деовчки стремительно ухудшалось, и ее перевезли в детскую городскую больницу.

- У девочки была геморрагическая сыпь, распространялась она на глазах. Анализ подтвердил менингококцемию, в крови обнаружено огромное количество грамотрицательных диплококков. Она была в больнице чуть более часа, ей оказывалась вся необходимая помощь, сердечно-легочная реанимация, - рассказала заместитель главного врача детской горбольницы Ольга Орлова. - Инфекция очень тяжелая, для нее характерны разные формы: у кого-то все может протекать как обычное ОРЗ с высокой температурой, кашлем, насморком, гиперемией горла, а у кого-то может быть гнойный менингит со всеми вытекающими последствиями. Еще один вариант - менингококковый сепсис, когда менингита нет, но есть микроб в крови. Перестают работать надпочечники, на глазах образуется геморрагическая сыпь, человек погибает. Бывает молниеносное течение, смерть происходит в ближайшие часы, так случилось с погибшей девочкой. Такие тяжелые случаи регистрируются один два раза в год, кого-то спасти не удается.

Предположительно, инфекцию девочке передал носитель, который с ней находился в близком контакте.

Роспотребнадзор и поликлиника по месту жительства девочки проведут эпидемиологическое расследование. Все, кто находился в контакте с ребенком, будут обследованы и получат необходимое профилактическое лечение.