Любовь Совершаева назначена исполняющей обязанности полпреда президента в СЗФО
05.10.2018 [Общество]
Исполняющей обязанности полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе назначена Любовь Совершаева. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
Любовь Совершаева с мая 2013 года работала заместителем полномочного представителя президента в СЗФО.
Предыдущий полпред, Александр Беглов, 3 октября был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга. Георгий Полтавченко по предложению Владимира Путина ушел руководить советом директоров Объединенной судостроительной корпорации.