Любовь Совершаева назначена исполняющей обязанности полпреда президента в СЗФО

05.10.2018 [Общество]

Исполняющей обязанности полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе назначена Любовь Совершаева. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Любовь Совершаева с мая 2013 года работала заместителем полномочного представителя президента в СЗФО.

Предыдущий полпред, Александр Беглов, 3 октября был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга. Георгий Полтавченко по предложению Владимира Путина ушел руководить советом директоров Объединенной судостроительной корпорации.

Тэги: полпред

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