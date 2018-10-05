Любовь Совершаева назначена исполняющей обязанности полпреда президента в СЗФО

Исполняющей обязанности полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе назначена Любовь Совершаева. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Любовь Совершаева с мая 2013 года работала заместителем полномочного представителя президента в СЗФО.

Предыдущий полпред, Александр Беглов, 3 октября был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга. Георгий Полтавченко по предложению Владимира Путина ушел руководить советом директоров Объединенной судостроительной корпорации.