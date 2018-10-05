В Вологде возбуждены уголовные дела в отношении двух экс-руководителей ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО»

05.10.2018 [Экономика]

В отношении еще двух двух вологжан, руководивших в разные периоды ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», возбуждены уголовные дела о сокрытии денежных средств от взыскания по налогам и сборам (ч.1 ст. 199.2 УК РФ). Один из них сейчас руководит «Киноцентр «Вологда».

- По версии следствия, в период с 21.06.2016 по 30.09.2016 один из подозреваемых сокрыл денежные средства, принадлежащие ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание части недоимки по налогам и сборам в сумме  5,5 млн. рублей, а второй – в период с 3.10.2016 по 14.06.2017 организовал перечисление денег между партнерами предприятия,  минуя его расчетные счета, чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки в сумме 8,5 млн. руб. по налогам за счет денежных средств ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», - сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

По данным Newsvo, первым подозреваемым является Илья Рассадин, именно он руководил предприятием с 21.06.2016 по 30.09.2016 г. Сейчас он является гендиректором ООО «Киноцентр «Вологда». Второй подозреваемый – Олег Усенко, последний руководитель «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО».

Напомним, ранее уже возбуждали несколько уголовных дел по фактам сокрытия доходов от налогово в отношении других руководителей предприятия. Так, в 2017 году по этой же статье осудили бывшего гендиректора ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» Александра Лазарева. Ему назначили штраф, но от наказания он был освобожден по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в 2017 году за сокрытие доходов от налогов судили трех других бывших руководителей «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» - Александра Литвина, Илью Соколюка и Александра Шолухо. Уголовное дело в отношении Литвина было прекращено, он возместил ущерб. Илья Соколюк в апреле 2017 года был признан городским судом виновным по ст. 199.2 УК РФ, ему назначили штраф 300 тысяч рублей.

Александра Шолухо также приговорили к штрафу 300 тысяч рублей, но освободили от наказания по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Тэги: Транс-Альфа ЭЛЕКТРО, налоги

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