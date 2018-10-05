Четверо вологжан украли каркасы для шатров на 2,4 млн рублей со склада городской администрации

В Вологде четверо молодых людей подозреваются в краже каркасов шатров и палаток со склада городской администрации. Склад находится на улице Мира, 94а.

Самому старшему из подозреваемых 20 лет, самому младшему – 17.

- По версии следствия, в августе 2018 года несовершеннолетний подросток с тремя приятелями, сломав навесной замок складского помещения МАУК «Центр культурного развития города Вологды», тайно похитили металлические каркасы палаток и шатров общей стоимостью 2,4 млн. рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

С похищенным имуществом вологжане скрылись, а потом сдали в металлолом, как отмечают следователи, за сравнительно небольшую сумму. Часть похищенного удалось разыскать, каркасы будут возвращены администрации Вологды в порядке возмещения причиненного преступлением ущерба.

Известно, что ранее молодые люди судимы не были. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Как ранее сообщал Newsvo, этим летом администрация Вологды закупила 25 палаток для проведения Ганзейских дней за 739 тысяч рублей. Мы попросили пресс-службу городской администрации ответить на вопрос, не эти ли шатры были похищены. Мы проинформируем читателей. как только ответ будет получен.

Напомним, в августе 2015 года со склада частной фирмы украли новогоднюю иллюминацию, принадлежащую городу.

