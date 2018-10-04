Закон наизнанку: как борьба с черными лесорубами закончилась для оперативника из Бабаевского района уголовным делом

Виктор Егоров

Устюженский районный суд приговорил к 3,5 годам условного срока главного оперативника Бабаевского района Дмитрия Гусева. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Любопытно, что год назад другой судья этого же районного суда полностью его оправдал по этому же делу. Дмитрий боролся с черными лесорубами, однако не всем это понравилось.

Уголовное дело за... борьбу с черными лесорубами

Громкая история с оперативником Дмитрием Гусевым, отголоски которой докатились до администрации президента, произошла в августе 2017 года. Тогда начальник местной оперчасти Дмитрий Гусев задержал с поличным черного лесоруба в Устюженском районе.

- Мы знали, что на территории района производятся незаконные рубки леса, но поймать лесорубов долго не получалось. Помогла фотоловушка, - пояснил Гусев.

11 августа опергруппа задержала на месте преступления Александра Ванюкова вместе с подельниками. Лесорубы грузили свежеспиленный лес на лесовоз.

Задержанные, припертые к стенке, сдали еще две делянки - на территории Бабаевского района. Бабаевские следователи возбудили уголовное дело по статье «незаконная рубка древесины». Как считают представители местного лесного бизнеса, на счету задержанной группы была еще как минимум одна незаконная делянка, но до нее оперативники добраться не успели.

В самый разгар следственных действий в МО МВД России по Бабаевскому району приехал адвокат Ванюкова – бывший начальник следственного управления регионального УМВД - и потребовал у следователя закрыть уголовное дело, в противном случае пообещал «закрыть» самого Гусева. Эти обстоятельства были озвучены в суде.

Следователь отказалась, а уже на следующее утро в райотделе полиции появились начальник отдела собственной безопасности регионального УМВД и два спецназовца. Как рассказал Дмитрий, его без предъявления обвинения задержали в собственном кабинете и увезли в устюженский райотдел полиции, где несколько часов держали без воды и еды. Только вечером появилось постановление о возбуждении уголовного дела.

Задержание Дмитрия Гусева в 2017 году. Фото Устюженского межрайонного следственного отдела

В 2018 году во время спутникового мониторинга, проведенного областным департаментом лесного комплекса, в районе были обнаружены пять участков с незаконно вырубленным лесом. Общая сумма ущерба, по официальным данным, превысила 35 млн рублей. Найти черных лесорубов, которые работали на этих участках, не удалось.

Письмо жителей в защиту полицейского

«Оперативника показательно задерживают спецназовцы, как только он начал вплотную подбираться к преступному лесному спруту и раскрывать незаконные рубки в Бабаевском районе», - написали позже в открытом письме президенту местные жители.

Суть обвинения, которое предъявили Гусеву, сводилось к следующему: у Александра Ванюкова, отпущенного из ИВС под подписку о невыезде, через несколько дней после задержания появились синяки на ноге. Как он уверял, побои ему нанесли во время задержания, хотя в тот момент, когда его отпускали из райотдела, он был осмотрен – тогда побоев зафиксировано не было.

Несмотря на это, в отношении Дмитрия Гусева возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, которое расследовалось районным отделом следственного комитета.

Эта история стала поводом для написания открытого письма президенту, которое составили местные жители. Под письмом подписалось более 400 человек из Бабаевского и Устюженского районов, а также Тверской и Новгородской областей.

«Есть ощущение, что кто-то из влиятельных людей в правоохранительных органах Вологодской области очень заинтересован в отстранении Гусева от расследования незаконных рубок леса в Бабаевском районе. В этой ситуации в ход идут любые методы. По нашему мнению, оперативник стал разменной монетой в большой игре людей с хорошими связями», - говорится в письме.

Два приговора

В начале 2018 года Устюженский районный суд полностью оправдал Дмитрия Гусева. Свидетели, которые во время расследования свидетельствовали против него, в суде заявили, что давали эти показания под давлением. Ни одно из обвинений Ванюкова не нашло своего подтверждения.

Однако представители местной прокуратуры подали жалобу на решение районного суда. В итоге областной суд нашел в деле процессуальные нарушения и завернул его на повторное рассмотрение в район.

Пока дело Дмитрия Гусева «гуляло» по судам, представители Фемиды поставили точку в деле Ванюкова. Он был признан виновным в незаконных рубках и приговорен к трем годам условного срока со штрафом в 867 748 рублей.

Повторное рассмотрение дела Дмитрия Гусева началось в устюженском суде в августе 2018 года, а уже в конце сентября судья Ольга Цыганова вынесла приговор. На этот раз обвинительный. Гусев признан виновным по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года и лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок два года.

Как считает прокурор Устюженского района Павел Кузнецов, в суде вина полицейского была полностью доказана. «Прокурор запрашивал для обвиняемого 4 года условного срока, но суд снизил этот срок на год, - пояснил Кузнецов. Однако и этот приговор нас полностью устраивает. Обжаловать его мы не будем».

По словам самого Гусева, все свидетели, как и в первый раз, говорили о его невиновности и о том, что на следствии давали показания под давлением. Однако в основу обвинительного приговора легли показания, данные на следствии.

Сейчас полицейский намерен обжаловать приговор суда, так что точка в этой громкой истории еще не поставлена.