Общегородской субботник пройдет в Вологде 6 октября

04.10.2018 [Общество]

Общегородской субботник пройдет в Вологде 6 октября: его участники уберут мусор в парках, скверах, берегах рек. Уже сформирована карта субботника, на которую нанесено около 130 точек. На уборку этих участков заявились различные предприятия и организации.

Генеральная уборка города продлится  в течение всего октября. Для нее подготовлено 340 грабель, почти 4000 тысячи мешков для мусора и 30 единиц техники.

- Уборки уже начали активисты центра «Забота», которые в течение нескольких дней наводят порядок в Октябрьском сквере. Также идут заявочные субботники для участия в экоквесте «Чистые игры». 22 команды из различных учебных заведений уже провели уборку на своих территориях, тем самым подав  заявку на участие 6 октября в квесте, который пройдет на набережной VI Армии, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Присоединиться к акции по благоустройству города может любой желающий. Для этого нужно обратиться на горячую линию – 72-15-34 и сообщить, на какой территории вы хотите прибраться. Организаторы направят по этому адресу спецтехнику для вывоза собранного мусора.

Тэги: субботник

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