В Вологде колокольню Софийского собора отремонтируют за 4,2 млн рублей

В Вологде стартовали ремонтно-реставрационные работы на колокольне Софийского собора. Контракт на 4,2 млн рублей выиграло ООО «АВК Групп».

Восстановительные работы финансируются в рамках государственной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 – 2020 годы».

- Основная часть ремонтно-реставрационных мероприятий будет проведена на барабане, главном кресте, а также малых крестах колокольни. Кроме того, планируется выполнить смену настила на площадке колокольного звона, замену конструкций, которые утратили свою прочность, устранение просадки, проведение противопожарной обработки деревянных частей конструкции, осуществление работы по защите от гнили, - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Работы на объекте культурного наследия федерального значения ведутся с разрешения, выданного Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области. Завершить их планируют до конца ноября.