В Вологодской области комиссии признали несколько неотремонтированных школ готовыми к учебному году

В Вологодской области снова выявили школы, которые не были готовы к началу учебного года. При этом два месяца назад департамент образования отчитался, что 10 августа абсолютно все учебные заведеняи области были приняты комиссиями. В итоге ремонт в школах идет во время уроков, некоторые школьники вынуждены из-за этого учиться в две смены.

Так, выяснилось, что в одном из корпусов школы в Чагоде в сентябре шел капремонт. Во время приемки учебного заведения 8 августа комиссией в акт были внесены недостоверные сведения о том, что к этому зданию нет замечаний. Прокуратура запретила Чагодощенской средней общеобразовательной школе использовать для обучения детей ремонтируемый корпус.

Капитальный ремонт корпуса №2 школы в Чагоде начался 17 августа, согласно заключенному с индивидуальным предпринимателем Анатолием Холминовым госконтракту. Общая стоимость работ по ремонту кровли и спортивных раздевалок – 5 млн рублей. К новому учебному году их выполнить не успели, по условиям контракта, капремонт должен был завершиться только к 15 сентября.

- Проверкой, проведенной прокуратурой района, установлено, что фактически здание к новому учебному году не готово, состояние помещений корпуса № 2 образовательной организации несло угрозу жизни и здоровью как обучающихся, так и иных лиц, присутствующих в указанном здании МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа», - сообщает прокуратура Вологодской области.

Как сегодня пояснили корреспонденту Newsvo в Чагодощенской средней общеобразовательной школе, ремонт не закончен до сих пор. По словам замдиректора Галины Гуричевой, виной всему неблагоприятные погодные условия, однако планируется, что работы будут завершены на следующей неделе. Сейчас ученики школы занимаются в две смены в первом корпусе.

- В связи с выявленными нарушениями и угрозой жизни и здоровью несовершеннолетних прокуратурой района внесены представления главе Чагодощенского муниципального района, директору МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа», объявлено предостережение руководителю управления образования Чагодощенского муниципального района, - сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, еще в шести школах региона после начала учебного года проводились ремонтные работы, о которых не был уведомлен областной департамент образования. Речь идет о Кубенской средней школе имени А.Ф. Клубова в Вологодском районе, Туровецкой СОШ в Междуреченском районе, Харовской СОШ в Харовском районе, Вохтожской школе и Сидоровской школе Грязовецкого района, школе №10 Сокола.

Ранее сообщалось о том, что в Верховажье сорвали сроки капремонта средней школы имени им. Якова Кремлева.

При этом два месяца назад департамент образования Вологодской области отчитался, что 10 августа комиссиями принято 100% образовательных организаций, о чем составлены соответствующие акты о готовности.

Напомним, что аналогичные случаи подписания актов приемки школ, не готовых к учебному процессу, были и в прошлом году.