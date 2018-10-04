Долги вологодских управляющих компаний и ТСЖ перед ресурсоснабжающими организациями составляют 1,9 млрд рублей
В Вологодской области управляющие компании и ТСЖ задолжали ресурсоснабжающим организациям за электроэнергию, тепло, газ и воду 1 млрд 956 млн рублей. Это на 315 млн рублей или на 16,2% меньше, чем в начале года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Министерстве строительства и ЖКХ РФ отмечают, что подобное снижение характерно не только для Вологодской области, но и ряда других регионов. Изменения связывают с вступлением в силу закона о прямых договорах в апреле 2018 года. Он направлен на повышение прозрачности системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги, исключение возможности УК использовать в своих целях средства, перечисляемые потребителям за коммунальные ресурсы.
По данным на сентябрь, Вологодская область входит в число почти 20 регионов России, где отмечен наиболее высокий процент прямых договоров, заключенных жителями с РСО.
«В настоящее время более 80% населения нашей области перешли на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Это, в числе прочего, влияет на сокращение задолженности перед РСО, а также, как отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, дисциплинирует управляющие компании, - рассказал заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов. – Что касается перехода на прямые расчеты с РСО, стоит отметить, что по этому пути Вологодская область начала движение не в апреле, когда на федеральном уровне в силу вступили поправки в жилищное законодательство, а на два года раньше. Планомерная работа в течение 2,5 лет и привела к такому результату».