В выходные в Череповце пройдет фестиваль науки

6-7 октября в Череповце пройдит Всероссийский фестиваль науки "Nauka+", организованный Министерством образования и науки РФ. Он будет работать на трех площадках: во Дворце металлургов, в детском технопарке «Кванториум» и во Дворце детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой с 10 утра до 6 вечера.

- Шоу-открытие фестиваля пройдет в новом для нас формате – формате театрализованного квеста, во время которого можно познакомиться с интересным новым проектом Мегасайнс. Он дает возможность всем без исключения познакомиться с теми проектами, которые имеют мировое значение, с проектами – за которыми будущее, - сказал заместитель губернатора Виталий Тушинов.

Площадка «Дворца металлургов» станет центральной. Посетителей фестиваля будет встречать робот.

- Он каждому проложит маршрут и посоветует, какие станции необходимо посетить в первую очередь. Кроме того, наш гостеприимный робот поинтересуется тем, как у вас дела, расскажет интересную историю из мира науки и сможет просто поднять вам настроение,- рассказывают организаторы.

В фойе «Дворца металлургов» будет работать выставка «Удивительные камни». Экспозиция познакомит с первым метеоритом, найденным в окрестностях Череповца, а также другими камнями.

На первом этаже пройдет мастер-класс «Альтернативные средства общения с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья». Он познакомит с современными средствами и оборудованием для общения с людьми, имеющими нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, аутистические расстройства и перенѐсшими инсульт.

Например, участники фестиваля познакомятся с «Технологией ай-трекинг». Она позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья управлять компьютером с помощью естественных и свободных движений глаз без посторонней помощи.

В строительная лаборатории «Экспериментариум» дети смогут приготовить бетон своими руками, самые маленькие будут работать с кинетическим песком и сделают яркие строительные материалы.

Также на центральной площадке будет работать выставка «Зооуголок экзотических животных». Ее участники узнают о палочнике и смогут подержать его в руках.

Всех, кто хочет узнать, как будет выглядеть зоопарк будущего, приглашают на площадку «Зоопарк XXI века». Экспонаты - новые модификации уже известных всем животных: мышцы из металла, глаза и лапы будут оснащены датчиками, а вместо сердца - блок питания.

Робот-манипулятор покажет чудеса каллиграфии, ловкость рук, быстроту реакции и станцует руками.

Участники мастер-класса «Креативное самопознание» создадут работов в технике монотипия.

В детском технопарке «Кванториум» пройдут мастер-классы технической направленности: энерджи, робо.

- Мы научим вас не просто программировать, а покажем, как можно воплощать все ваши инновационные решения в действительность. Получить навыки 3D-моделирования и работы с инструментарием дополненной реальности, узнать об основных сферах применения инновационных технологий и сами генерировать идеи по применению VR/АR в решении конкретных инновационных задач, - сообщают организаторы.

Во «Дворце детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» также пройдет несколько мастер-классов. Так, на мастер-классе «Билет в будущее» расскажут, как в домашних условиях проверить качество продуктов питания.

Вход на фестиваль свободный. Подробная программа в группе фестиваля науки ВКонтакте.

Кроме того, 7 октября с 10 утра до 6 вечера можно будет бесплатно посетить все музеи Череповца.