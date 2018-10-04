Жительница Вашкинского района пропала по пути к дому

В Вашкинском районе по пути к дому пропала 37-летняя женщина.

27 сентября жительница деревни Пиньшино Наталья Анатольевна Богданова шла в сторону деревни домой, но дома не появилась. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 155-160 см, зеленые глаза. На безымянном пальце правой руки серебряный перстень-печатка. Была одета: розовая болоневая куртка до пояса, черные короткие полусапоги, серая юбка в черную клетку.

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Натальи Богдановой, сообщить по тел.: 102 - полиция; 8-911-505-68-98.