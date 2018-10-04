Вологжанка смогла получить протез бедра только после обращения в прокуратуру

Вологжанке пришлось больше полугода ждать протеза бедра, и то его выдали только после ее обращения в областную прокуратуру.

В ноябре 2017 года протез вышел из строя, и вологжанка обратилась с заявлением о его ремонте в Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Там ей сказали, что организация, изготовившая протез, от заключения договора о проведении его ремонта отказалась, мотивируя большой загруженностью производства до конца 2017 года. Женщина была вынуждена обратиться в областную прокуратуру.

В ведомстве проверили информацию заявительницы, она подтвердилась. Как сообщается на сайте областной прокуратуры, бездействие Вологодского регионального отделения Фонда соцстраха и изготовителя протеза привело к существенному ограничению жизнедеятельности инвалида. Заместитель прокурора области обязал фонд соцстраха обеспечить вологжанку протезом.