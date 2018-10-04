Президент России подписал закон о повышении пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин накануне подписал закон о пенсионной реформе. Изменения в законодательство вступают в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, среди главных условий пенсионной реформы — поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию по старости (до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно); право выходить на пенсию на два года раньше для людей с большим страховым стажем (42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответственно) и разработка программ поддержки занятости и переквалификации граждан старшего возраста.

Также, как сообщает РБК, президент подписал закон о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение предпенсионеров — людей, достигших предпенсионного возраста. Таким возрастом предлагается считать период до пяти лет перед возрастом выхода на пенсию по старости.​

Первоначально реформа предполагала повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. 29 августа в телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что повышение пенсионного возраста необходимо для обеспечения устойчивости пенсионной системы. Одновременно российский лидер предложил смягчить правительственный законопроект и повысить пенсионный возраст для женщин только до 60 лет, а также снизить пенсионный стаж для выхода на досрочную пенсию. Предложения президента стали поправками к законопроекту, которые нижняя палата приняла. Позже Госдума одобрила закон в третьем чтении. Совет Федерации поддержал закон в среду, 3 октября.