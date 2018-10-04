Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Сокольском районе

04.10.2018 [Происшествия]
Три человека погибли в аварии с микроавтобусом в Сокольском районе

Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП на трассе в Сокольском районе. Авария произошла сегодня около 10 часов на 518 километре трассы Москва – Архангельск в 8 километрах от поселка Кадников.

- По предварительным данным, водитель автомашины ВАЗ-2110 допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением со встречным автомобилем "Фольксваген Транспортер". В дальнейшем с иномаркой допустил столкновение автомобиль Фольксваген, ехавший сзади в попутном направлении. В результате ДТП погиб водитель ВАЗ, а также мужчина и женщина, находившиеся в автомашине "Фольксваген Транспортер", - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Еще четверо пострадавших в ДТП с травмами были направлены в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия и регулируют дорожное движение на месте аварии.

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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