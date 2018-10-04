В Вологде директора ООО "СУ №8" оштрафовали за сокрытие от налоговой 2,4 млн рублей

04.10.2018 [Экономика]

В Вологде суд оштрафовал на 100 тысяч рублей 57-летнего директора ООО "СУ №8", который скрыл от налоговой 2,4 млн рублей. Уголовное дело, ранее возбужденное в отношении него, прекращено.

Как ранее сообщал Newsvo,  руководитель строительной фирмы, зная о налоговой задолженности организации, сделал все, чтобы она не была взыскана в принудительном порядке. Так, по его указанию в июне 2017 года дебитор организации перевел 7,8 млн рублей не на расчетный счет общества, а на счет ее кредитора.

- Таким образом руководитель организации умышленно исключил возможность бесспорного списания части указанных средств в счет погашения недоимки в размере 2,4 млн рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе предварительного следствия долги организации по налогам были погашены в полном объеме. Уголовное дело было направлено в суд с ходатайством об его прекращении и назначении виновному меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В итоге вологжанину, полностью возместившему причиненный преступлением ущерб, назначен судебный штрафа в сумме 100 тысяч рублей.

Добавим, что 20 августа 2018 года в ООО "СУ №8" было принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ.

Тэги: налоги

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