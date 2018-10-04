Более миллиарда рублей направят на ремонт трассы Череповец-Белозерск в Белозерском районе

Более 1,1 млрд рублей направят на ремонт трассы «Череповец-Белозерск» в ближайшие три года. Об этом глава региона Олег Кувшинников заявил накануне во время градостроительного совета в Белозерском районе.

Дорога «Череповец – Белозерск – Липин Бор» была введена в эксплуатацию более 25 лет назад. Сегодня на трассе образовались просадки, колейность и ямы. Проводимых в настоящее время работ по содержанию недостаточно, покрытие требует ремонта, сообщает пресс-служба главы региона.

«Мы приняли решение о том, что при формировании программы дорожного фонда первоочередное внимание будем уделять реконструкции и капремонту опорной сети дорог, по которой передвигается основной поток жителей и транзитного транспорта. Трасса «Череповец – Белозерск – Липин Бор» является именно такой, - подчеркнул Олег Кувшинников. – Для приведения дороги в нормативное состояние ее нужно включить в программу ремонтов на три ближайших года, полностью заменить асфальтобетонное покрытие на участке длиной 92 километра - от федеральной трассы А-114 до Белозерска. Для этого до 2021 года необходимо предусмотреть 1 миллиард 130 миллионов рублей».

Кроме того, в областную собственность до октября 2019 года планируется передать ряд транзитных магистральных улиц Белозерска протяженностью почти 5 км. Это улица Красноармейская (2,2 км), улица Карла Маркса (1,65 км), улица Галаничева (0,37 км), Советский проспект (0,6 км). После завершения процесса передачи – в 2020 году - за счет средств областного бюджета в размере 50 млн. рублей транзитные участки улиц Карла Маркса (1550 метров) и Советского проспекта (600 метров) будут отремонтированы. Еще 10 млн. в форме субсидии поручено направить на ямочный ремонт наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети Белозерска в 2019 году.

На градсовете также было решено, что Белозерск получит субсидию из областного бюджета в объеме 35 млн. рублей на ремонт городских водоочистных сооружений. К сентябрю 2021 года в райцентре пообещали возвести новый детский сад на 140 мест, в который переедут воспитанники детсада «Теремок», сейчас частично размещенном в ветхом деревянном здании 1975 года постройки.