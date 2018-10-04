Руководители фирмы«Теплодом» супруги Шиллеры предстанут перед судом за мошенничество с деньгами дольщиков

04.10.2018 [Происшествия]

Дело о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденное в отношении руководителей строительной компании «Теплодом» Артема и Ирины Шиллеров, передали в суд, сообщает прокуратура Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, супружескую пару задержали в ноябре 2016 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вологодского управления МВД. По версии следствия,  действиями бизнесменов причинен ущерб 64 дольщикам - около 80 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- По версии следствия, в период с февраля 2014 года по март 2017 года обвиняемые, являясь руководителями нескольких строительных организаций, зарегистрированных в г. Вологде, под видом участия в долевом строительстве домов в деревне Алексино Вологодского района похитили денежные средства граждан и организаций на сумму более 70 млн. рублей, не намереваясь при этом выполнять взятые на себя в соответствии с заключенными договорами обязательства, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Обманутыми, в частности, оказались дольщики ЖК «Радужный» в поселке Алексино Вологодского района. Возведением нескольких трехэтажных домов в рамках долевого строительства здесь занималось ООО «Теплодом».

«Также один из обвиняемых (ред. - речь идет об Артеме Шиллере) не исполнил решения судов о взыскании с организации, которой он руководил, денежных средств, уплаченных дольщиками по неисполненным договорам долевого участия в строительстве», - пояснили в прокуратуре.

В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.

Тэги: обманутые дольщики
Сюжет: дело Шиллеров

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