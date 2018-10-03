Череповчанин организовал наркопритон в гараже приятеля, который сидит в тюрьме

03.10.2018 [Происшествия]

В Череповце полицейские обнаружили наркопритон в гаражном боксе, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В городской отдел по контролю за оборотом наркотиков поступила информация, что в одном из гаражных кооперативов на Кирилловском шоссе неизвестные собираются и употребляют запрещенные вещества. На месте в одном из боксов полицейские задержали троих мужчин в возрасте от 37 до 49 лет.

- Оперативники установили, что данное помещение использовалось, как притон. Во время осмотра гаража полицейские обнаружили стеклянную емкость с остатками буро-красного вещества, шприцы, а также различные приспособления для изготовления зелья, - отмечают в пресс-службе.

Экспертиза показала, что изъятое вещество – это дезоморфин массой 0,197 грамма. Химико-токсикологическое исследование показало, что все задержанные находились в состоянии наркотического опьянения. Оперативники выяснили, что один из них – 49-летний мужчина -  жил в этом гараже и организовал там притон. При этом бокс принадлежит его знакомому, который  сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы за совершенные ранее преступления.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Хранение и употребление наркотических средств) и ч. 1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притона для потребления наркотических средств).

«Мужчина уже попадал в поле зрения сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков. В конце лета он задерживался полицейскими по аналогичным статьям. В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о его аресте», - говорит начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Череповцу подполковник полиции Илья Уткин.

Тэги: притон

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