В Вологде собирают подписи под петицией о запрете строительства на месте снесенного «Труда»

03.10.2018 [Происшествия]

В Вологде собирают подписи под петицией о запрете строительства на месте уничтоженного спорткомплекса «Труд». Автор публикации на change.org вологжанин Слав Ерохов требует провести открытое расследование «данного варварского факта уничтожения исторической застройки в центре Вологды» и наказать всех виновных.

- Также требуем запретить любое капитальное строительство на месте уничтоженного здания и организовать на указанном участке общественное пространство для жителей города, - говорится в петиции.

Документ адресован мэру города Сергею Воропанову.

Тэги: здание Труда

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