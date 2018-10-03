В Вологде собирают подписи под петицией о запрете строительства на месте снесенного «Труда»

В Вологде собирают подписи под петицией о запрете строительства на месте уничтоженного спорткомплекса «Труд». Автор публикации на change.org вологжанин Слав Ерохов требует провести открытое расследование «данного варварского факта уничтожения исторической застройки в центре Вологды» и наказать всех виновных.

- Также требуем запретить любое капитальное строительство на месте уничтоженного здания и организовать на указанном участке общественное пространство для жителей города, - говорится в петиции.

Документ адресован мэру города Сергею Воропанову.