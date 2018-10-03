В трех поселениях Вологодской области тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября выросли до 30%

03.10.2018 [Общество]

В нескольких поселениях Вологодской области тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября выросли до 30%. Соответствующие изменения в постановление губернатора области от 7 декабря 2017 года № 346 глава региона Олег Кувшинников подписал на прошлой неделе, 24 сентября. Это поселки Чагода и Сазоново Чагодощенского района, а также поселок Красавинское Великоустюгского района.

Изменения касаются тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые одобрили депутаты поселений. Так, согласно решению совета сельского поселения Красавинское с 1 сентября 2018 года цена за холодное водоснабжение выросла по сравнению с декабрем 2017 года на 2.1%, за отопление - на 22.6%, за электроснабжение - на 4.5%, за газоснабжение - на 3.4%.

В Чагоде холодное водоснабжение подорожало на 9.4%, водоотведение - на 14.9%, отопление - на 2.6%, горячее водоснабжение (подогрев) - на 2.6%, электроснабжение - на 4.5%, газоснабжение - 3.4%.

В поселке Сазоново холодное водоснабжение и водоотведение подорожало на 30%, отопление и горячее водоснабжение - на 10.8%, электроснабжение - на 4.5%, газоснабжение - на 3.4%.

Решения о повышении тарифов были приняты местными депутатами, после чего подписаны губернатором. Подробнее об изменениях тарифов можно узнать в постановлении.

Отметим, что тарифы планировали также поднять с 1 июня 2019 года в трех поселениях Череповецкого района.  Плату за коммунальные услуги хотели поднять на 13,7% в Климовском сельском поселении, на 30,2% - в Судском и на 25,4% - в Малечкинском сельских поселениях. Однако после того, как местные жители возмутились проектом решения, депутаты его не приняли.

Как пояснил Newsvo председатель Вологодской ассоциации ТСЖ Николай Иванов, увеличить тариф можно выше предельных индексов по закону можно по согласованию с депутатами.

Тэги: ЖКХ, тарифы

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