В Сокольском районе пенсионер ударил ножом своего пьяного 49-летнего сына

03.10.2018 [Происшествия]

69-летний сокольчанин предстанет перед судом за то, что ударил ножом в грудь пьяного 49-летнего сына. Конфликт произошел в одной из деревень Сокольского района 12 июля.

В тот день домой к обвиняемому пришел его сын. Мужчина был нетрезв, и отец стал высказывать ему претензии по этому поводу, они поссорились.

- Сидя на диване, обвиняемый схватил лежавший рядом на табурете нож, которым резал хлеб, и в ходе конфликта ударил им сына в грудь. Потерпевший смог вытащить нож из раны, после чего упал на пол и потерял сознание. В себя он ненадолго пришел в машине скорой медицинской помощи, а затем лишь в больнице после операции, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе допроса пенсионер свою вину отрицать не стал и рассказал, что гнев его был вызван нецензурной бранью сына в его адрес.

Было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Его материалы направлены в суд.

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