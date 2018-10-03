Новый собственник дома Назарова в Вологде планирует отреставрировать его к лету 2019 года

03.10.2018 [Общество]

Новый владелец дома со штурвалами на Чернышевского, 2 планирует отреставрировать памятник архитектуры к лету 2019 года. Об этом журналистам рассказал и.о. начальника департамента градостроительства Вологды Александр Борисовский.

Напомним, аукцион по продаже дома купца Назарова прошел 10 августа. Двухэтажный памятник культуры регионального значения был продан за 1 рубль, а прилегающий к нему земельный участок площадью порядка 300 кв. м - за 400 тысяч рублей. Владельцем дома стала врач-гастроэнтеролог Вологодской областной клинической больницы Камилла Абисалова.

- В настоящее время разработана полностью проектная документация по выполнению комплексных ремонтных и реставрационных работ. Получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Заказчиком работ является юридическое лицо, в настоящее время им подан документ в орган охраны памятников на получение разрешения. Мы надеемся, что к концу этой недели разрешение будет получено, и незамедлительно начнутся ремонтно-реставрационные работы, - сказал Александр Борисовский.

По его словам, работа по переносу памятника будет включать несколько этапов: подготовка площадки, обследование обгоревших конструкций сруба, его маркировка, складирование, а затем восстановление на новом месте:

- По регламенту, орган охраны выдает разрешение ровно на год, потом его нужно получать вновь. Так как это имущество было муниципальное, мы с инвестором переговоры вели, конечно. Наша задача, и инвестор нас поддерживает и рассчитывает свои силы, чтобы к лету следующего года мы получили объект полностью завершенный, с ремонтно-реставрационными работами, в том числе и внутренняя отделка.

Напомним, договором купли-продажи дома предусмотрено, что все работы должны быть выполнены до 2021 года.

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