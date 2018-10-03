В Шекснинском районе на ходу загорелся рейсовый автобус
03.10.2018 [Происшествия]
Фото шекснинской районной газеты "Звезда"
В Шекснинском районе у рейсового автобуса пригородного направления загорелся двигатель во время движения.
Как сообщает газета Шекснинского района "Звезда", инцидент произошел сегодня в половину девятого утра на пятом километре автодороги Сизьма - Сыромяткино. Во время движения автобуса марки "ПАЗ" в сторону деревни Сыромяткино у него загорелся двигатель. В момент возгорания в салоне, кроме водителя, находился один пассажир.
Водитель оперативно открыл дверь и выпустил женщину, а сам схватил огнетушитель и попытался потушить огонь, однако не смог. От автобуса остался только остов. Он принадлежит Шекснинскому АТП.
На место происшествия были вызваны пожарные и сотрудники ГИБДД.