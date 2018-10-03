В Шекснинском районе на ходу загорелся рейсовый автобус

Фото шекснинской районной газеты "Звезда"

В Шекснинском районе у рейсового автобуса пригородного направления загорелся двигатель во время движения.

Как сообщает газета Шекснинского района "Звезда", инцидент произошел сегодня в половину девятого утра на пятом километре автодороги Сизьма - Сыромяткино. Во время движения автобуса марки "ПАЗ" в сторону деревни Сыромяткино у него загорелся двигатель. В момент возгорания в салоне, кроме водителя, находился один пассажир.

Водитель оперативно открыл дверь и выпустил женщину, а сам схватил огнетушитель и попытался потушить огонь, однако не смог. От автобуса остался только остов. Он принадлежит Шекснинскому АТП.

На место происшествия были вызваны пожарные и сотрудники ГИБДД.