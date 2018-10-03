Устюжанин пожаловался в прокуратуру на местную власть, которая хочет наказать противников пенсионной реформы

В Великом Устюге один из организаторов митинга против пенсионной реформы, бывший глава города Федор Хабаров написал заявление в прокуратуру с просьбой разобраться с незаконными обвинениями городской администрации.

Напомним, руководитель администрации Великого Устюга Сергей Кишкин написал в сентябре заявление в полицию на участников митинга. Он утверждает, что было нарушено законодательство о проведении публичных мероприятий. В частности, Сергей Кишкин заявил, что у организаторов митинга и представителей СМИ не было отличительных знаков, участники митинга нецензурно и нелитературно выражались, высказывались не по теме митинга и выдвигали лозунги против действующей власти.

25 сентября Федор Хабаров написал заявление в межрайонную прокуратуру с целью дать оценку действиям властей, сообщает газета «Устюжаночка».

- Согласно Федерального Закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ст.12 и 13, на последний митинг, состоявшийся 22 сентября, не был назначен представитель городской администрации. В постановлении даже не было пункта, чтобы информировать ОВД о митинге с целью организации охраны общественного порядка. В постановлении был пункт… об ограничении автомобильного движения у митинга! Но это же ПДД, а не ООП. Кстати, на последний митинг представитель администрации пришел как шпион, тайно фотографировал всех с разных точек, был как раз без опознавательных знаков. Замечу, что сотрудники полиции ни до митинга, ни во время проведения, ни после никаких претензий нам не высказали. И этот документ за подписью С.А. Кишкина, оказавшийся в ОМВД по Великоустюгскому району, стал для меня полной неожиданностью. Я считаю, что не совсем порядочно обвинять нас в несоблюдении законодательства, когда сам это законодательство не выполняешь. Поэтому я и решил обратить внимание прокуратуры на правомочность действий городской администрации. В объяснительной в полиции мы написали, что пусть проводится экспертиза слов выступающих, которые высказывались нецензурно, а если и высказывались, то почему представитель администрации сразу же не подошел к сотрудникам полиции и не сказал, чтобы те задержали ругающегося человека, либо приняли какие-то другие меры, - сообщил Федор Хабаров районной газете.

Журналист издания Юрий Седелков также высказал свое мнение по поводу заявления Сергея Кишкина о том, что представители СМИ должны иметь на митингах отличительные знаки.