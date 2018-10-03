Евгению Доможирову назначили 40 часов обязательных работ за митинг против пенсионной реформы в Вологде

Суд назначил организатору митинга против пенсионной реформы Евгению Доможирову наказание в виде 40 часов обязательных работ. Речь идет о митинге, который прошел в Вологде 5 июля на Кремлевской площади.

Евгения признали виновным в нарушении правил организации публичного мероприятия. Об этом говорится в постановлении суда, которое он получил по почте.

- … учитывая характер совершенного административного правонарушения и наступившие последствия, личность и имущественное положение виновного, отсутствие смягчающих и наличие отягчающих обстоятельств, влияния назначенного наказания на его исправление, характера и степени общественной опасности ранее совершенного им однородного административного правонарушения, обстоятельства, в силу которых исправительного воздействия предыдущего наказания оказалось недостаточным, а именно Доможиров Е. В. продолжает нарушать установленный порядок организации проведения массовых мероприятий, с целью восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения им новых противоправных деяний, считает необходимым ему назначить ему наказание в виде обязательных работ, - говорится в постановлении.

За акцию 9 сентября, которая прошла на Кремлевской площади, на Евгения Доможирова тоже составлен протокол об административном правонарушении. Дело будут рассматривать в суде 8 октября.

Как ранее сообщал Newsvo, у правоохранителей появились претензии к организаторам митинга на Кремлевской площади: акция, по их мнению, была проведена в сквере, а не в разрешенном для митинга месте.

Напомним, ранее городская администрация заявила, что «территория на Кремлевской площади от улицы Сергея Орлова до проспекта Победы является сквером». Оказалось, что соответствующую поправку в положение о бульварах, садах, скверах Вологды внесли депутаты гордумы в 2015 году. При этом, согласно закону о публичных мероприятиях в Вологодской области, в скверах запрещено проведение митингов, шествий и демонстраций.