В Великом Устюге осудили мужчину, который пытался передать пациентке ЦРБ кекс с наркотиками
03.10.2018 [Происшествия]
Великоустюгский районный суд вынес приговор 38-летнему жителю Великого Устюга, который в мае этого года пытался пронести шприц с наркотиками для своей знакомой, которая лежала в ЦРБ.
Наркотическое вещество он набрал в шприц и спрятал его в бисквитный кекс, который женщина должна была получить вместе с передачкой. Однако сотрудники медицинского учреждения заподозрили неладное и вызвали полицию.
Полицейские нашли в кексе шприц, в нем были наркотики. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.
В прокуратуре Вологодской области сообщают, что осужденный полностью признал себя виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Фото: vk.com/vustug_info