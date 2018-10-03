Фирма «Стройтехно» готова достроить дом обманутых дольщиков на улице Труда в Шексне

В Вологодской области найден инвестор для завершения строительства дома №1а по улице Труда в Шексне. Это компания «Стройтехно» из Череповца, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- На рассмотрение Инвестиционного совета при губернаторе области мы планируем вынести вопросы по обеспечению прав обманутых дольщиков, вложивших средства в три объекта незавершенного строительства. Речь идет о домах по ул. Труда в Шексне 1А, 1Б и 2, - рассказал замгубернатора Антон Стрижов. – Что касается дома 1А, его готовность составляет порядка 60%. Уже проведены переговоры с потенциальным инвестором - компанией «Стройтехно», которая готова взяться за достройку дома 1А по ул. Труда в Шексне.

По его словам, уже состоялось заседание рабочей группы, на которой потенциальный инвестор представил необходимый пакет документов, подписаны предварительные соглашения с дольщиками. Окончательно утвердить масштабный инвестиционный проект предстоит на заседании инвестсовета.

- Для обеспечения прав пострадавших участников долевого строительства, вложивших средства в строительство домов 1Б и 2 по ул. Труда в Шексне, подобран инвестор ООО «Жилстройзаказчик», имеющий намерение обеспечить права пострадавших дольщиков путем предоставления компенсационных выплат. Что касается дома №3 по ул. Труда, в настоящее время правительством области совместно с администрацией Шекснинского района продолжаются поиски потенциального инвестора, - говорит Антон Стрижов.

Как ранее сообщал Newsvo, в Шекснинском районе проблемными являются четыре вышеуказанных дома застройщика ООО «СУ-13», по которым были заключены 208 договоров участия в долевом строительстве со 105 гражданами.