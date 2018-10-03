Житель Чагоды продавал поддельные диагностические карты техосмотра

03.10.2018 [Происшествия]

В Чагодощенском районе будут судить местного жителя, который продавал поддельные диагностические карты о прохождении технического осмотра автотранспортных средств.

Такие карты в страховую компанию предъявили три человека. Выяснилось, что все они купили их у одного из местных жителей. При этом технический осмотр автотранспортных средств не проводился, оценка технического состояния автомобилей не давалась.

Продавца поддельных карт задержали, сообщает прокуратура Вологодской области. В отношении него возбудили три уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Незаконный сбыт иного поддельного документа, предоставляющего права в целях его использования".

Дело занимаются в прокуратуре Чагодощенского района.

Тэги: поддельные документы, техосмотр

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