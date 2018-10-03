Владелец сети магазинов «Красное&белое» вошел в список долларовых миллиардеров России

Владелец сети винных магазинов «Красное&белое» Сергей Студенников стал долларовым миллиардером, пишет Лента.ру со ссылкой на соответствующий рейтинг агентства Bloomberg.

Точная величина состояния челябинского бизнесмена пока не раскрывается — на сайте агентства пока нет его анкеты. Авторы статьи указывают, что сеть магазинов второй год подряд демонстрирует резкий рост продаж — на 50 % в 2018 году и на 40 % в 2017.

«Мы каждый день открываем в среднем по шесть новых магазинов», — приводятся слова Сергея Студенникова.

Первый магазин сети был открыт в 2006 году в городе Копейске Челябинской области. Сейчас у ретейлера около 6,7 тысяч магазинов по всей России, они есть в Вологде и Череповце.