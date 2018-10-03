Осановский проезд в Вологде отремонтирует «Магистраль»

В Вологде «Магистраль» отремонтирует Осановский проезд на участке от улицы Сергея Преминина до улицы Осаново. Работы проводятся в рамках муниципального контракта по ямочному ремонту. Обновлять дорожное полотно с помощью асфальтобетонной смеси будут картами, то есть крупными участками.

«Предварительно подрядчиком были произведены замеры дефектов на этом участке Осановского проезда. Ямочный ремонт займет около недели. Он необходим, чтобы не допустить дальнейшего разрушения дорог и обеспечить их безопасную эксплуатацию. Всего в этом году по муниципальному контракту с помощью асфальтобетона обновлено 80 тысяч кв. м дорожного полотна. Мы привели в порядок улицы Можайского, Горького, Северную и другие. Контракт практически полностью выполнен, работы в Осановском проезде его завершают», – пояснил начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства Вологды Виталий Шалаевский.

Отрезки улиц, которые нуждаются в ремонте, выявляют двумя способами. Состояние улично-дорожной сети города в разных микрорайонах раз в неделю обследует комиссия. Помогают сформировать список проблемных мест и активные вологжане. Гарантия на работы по ямочному ремонту составляет один год, сообщает пресс-служба городской администрации.

Контракт на ямочный ремонт дорог Вологды и Молочного с ООО «Магистраль» был заключен в августе этого года, его стоимость – 4,9 млн рублей.