Второй из шестерых череповчан, собиравшихся ограбить ювелирный салон в Череповце, оказался бывшим полицейским

Суд арестовал шестерых череповчан, планировавших ограбление ювелирного салона в Череповце. Напомним, вчера стало известно, что один из них - полицейский, а сегодня выяснилось, что еще один мужчина также имеет отношение к МВД - он уволился из органов два года назад.

Как ранее сообщал Newsvo, бандиты были задержаны 29 сентября на проспекте Победы города металлургов. По данным следствия, мужчины прибыли на место на двух машинах для совершения разбоя и хищения ювелирных изделий.

Позже выяснилось, что один из нападавших – 36-летний сотрудник уголовного розыска УМВД России по Череповцу. Еще один участник банды был его коллегой, но уволился в 2016 году.

- Оба являлись оперативными сотрудниками УМВД России по г.Череповцу и имели реальную возможность повлиять на раскрытие ранее совершенных хищений, обстоятельства которых сейчас устанавливаются следствием, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, за деятельностью ювелирного салона подозреваемые наблюдали в течение месяца, изучая режим работы охранников и готовясь к преступлению. Для облегчения нападения предполагалось нейтрализовать охранника приготовленной для этого монтировкой. Она вместе с медицинскими масками, перчатками, накладными усами, бородой, а также рациями, изъята в ходе осмотра автомашин.

Следователи предполагают, что банда причастна также к другим преступлениям на территории Череповца, Шекснинского, Череповецкого и Кадуйского районов. Расследование уголовного дела продолжается.