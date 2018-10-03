В Вытегорском районе 70-летний пенсионер заблудился в лесу и провел ночь на дереве

03.10.2018 [Происшествия]

В Вытегорском районе нашли 70-летнего пенсионера, заблудившегося в лесу.

Мужчина ушел в лес 1 октября и не вернулся домой. Сын пропавшего обратился к спасателям АСУНЦ "Вытегра". Он пояснил, что искать отца нужно в лесу в районе 6-го шлюза Волго-Балта и  что телефона у него с собой нет.

Поиски пенсионера велись вечером 1 октября и утром 2 октября совместно с сотрудниками полиции. Накануне в первой половине дня мужчину нашли. От медицинской помощи пенсионр отказался, пояснив, что с ним все в порядке. Со слов мужчины, ночь он провел на дереве в целях собственной безопасности,- сообщает Арктический спасательный центр "Вытегра" МЧС России.

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На фото - поиски пенсионера, из группы АСУНЦ "Вытегра"

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