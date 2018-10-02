Слежка в соцсети: жителя Череповца судят за оскорбления мэра и главы города ВКонтакте

Наталья Рюмина

История с вырубкой Пуловского леса ради строительства домов для многодетных семей приняла неожиданный оборот. Мэр Череповца Елена Авдеева и глава города Маргарита Гусева подали иск в суд на местного правозащитника Григория Винтера за то, что он публично оскорбил их на своей странице ВКонтакте, защищая лес. Они требуют с череповчанина миллион рублей. Оскорбительные высказывания были обнаружены в ходе мониторинга социальных сетей, которыми сотрудники мэрии и Череповецкой гордумы занимаются, как выяснилось, постоянно. Оказывается, там есть отдельные специалисты, в обязанности которых входит просмотр соцсетей, в частности, страниц сторонников Навального.

Череповецкая гордума на страже

Оскорбительные высказывания Григория Винтера в адрес первых лиц Череповца были обнаружены в декабре 2017 года и в феврале 2018 года. Следствие установило, что 14 декабря 2017 года и 10 февраля 2018 года Григорий Винтер, находясь у себя дома, на своей странице «Вконтакте», разместил запись, содержащую грубые нецензурные слова в адрес главы города Маргариты Гусевой и мэра города Елены Авдеевой, чем «унизил честь и достоинство главы и мэра города Череповца».

Обращение в следственные органы написала глава города Череповца Маргарита Гусева. Материалы проверки по ее обращению поступили в следственный отдел по Череповцу 9 апреля 2018 года.

Комментарии Григория Винтера были связаны с действиями властей, которые приводят к уничтожению Пуловского леса. Напомним, в Череповце стали вырубать редкий еловый лес для того, чтобы выделить эту землю под строительство домов для многодетных семей.

Работы в Пуловском лесу зимой 2018 года. Фото: vk.com/forest_che

Как следует из материалов дела, Григорий Винтер у себя на странице назвал действия чиновников «обыкновенным фашизмом», а власти города Череповца – «оккупационными», снабдив свой комментарий матом и назвав одну из женщин «пожилой бывшей налоговичкой», а вторую – «гастролершей».

Это обидело представительниц власти.

Маргарита Гусева пояснила следователям, что на ее странице отмечается до 10 000 просмотров новостей, а 10 февраля 2018 года специалист аппарата Череповецкой Городской Думы при осуществлении мониторинга социальной сети «Вконтакте» на ее странице обнаружил комментарий Винтера к фото, где она запечатлена на лыжах в Пуловском лесу. Правозащитник возмутился тем, что глава города катается в лесу, который власти хотят вырубить, добавив к своим словам нецензурную лексику. По его мнению, это выглядело лицемерием со стороны главы города. Такое же комментарий был обнаружен на странице Григория Винтера, под его авторством.

Отметим, что судят череповчанина только за записи на его личной странице, так как наличие оскорбительных выражений на странице Маргариты Гусевой было не доказано.

- Мониторинг осуществляется в целях выявления остро социальных проблем и вопросов, чтобы своевременно и оперативно вмешаться в решение тех или иных вопросов, - пояснила Маргарита Гусева.

Глава города сказала, что к выделенным участкам никакого отношения не имеет и этим вопросом не занимается.

«Объяснить то, почему Винтер отождествляет ее с вопросом о выделении многодетными семьям земель на территории Заягорбского района города Череповца под индивидуальную малоэтажную жилую застройку, может тем, что в 2016 году, когда вносились изменения в Генплан города Череповца она была заместителем председателя Думы, которая утверждала Генплан, кроме того, в настоящий момент внести изменения в Генплан может тоже только городская Дума, в которой она является исполняющей полномочия председателя», - сказано в материалах дела.

Также Маргарита Гусева пояснила, что она проводит немалую работу, чтобы сохранить тропу здоровья в Пуловском лесу, разрабатываются варианты ее перемещения.

Мониторинг от мэрии

Оскорбительная запись также была размещена на странице самого Григория Винтера в отношении мэра Череповца Елены Авдеевой. Ее обнаружил бдительный сотрудник мэрии.

«В мэрии города Череповца функционирует управление по работе с общественностью, которое в том числе занимается мониторингом вопросов, оказывающих высокое влияние на индекс социальных настроений жителей города. Одним из показателей мониторинга являются вопросы, задаваемые жителями Череповца в мэрию города Череповца. В декабре 2017 года специалистом управления по работе с общественностью была обнаружена информация, порочащая честь и достоинство мэра города Череповца», - говорится в материалах дела.

В сообщении на своей странице ВКонтакте Винтер писал, что череповецкие власти собираются продать богачам землю, на которой состоит заповедный лес. Свое негодование череповчанин выразил матом. Также активист написал о том, что связался с городскими властями, чтобы узнать, кому будет передана земля. Однако, по его словами, его «послали».

Елена Авдеева пояснила следователю, что департамент жилищно-коммунального хозяйства выдал мэрии разрешение на снос зеленых насаждений, были выполнены работы по обустройству временных проездов в Пуловском лесе. В результате некоторые жители Череповца организовали протестную группу, к которой примкнул Григорий Винтер. Череповецкие власти, со слов мэра, с пониманием относятся к протестной группе, но других участков вблизи жилых кварталов у города нет.

По словам Елены Авдеевой, в очереди на жилье стоят 300-350 многодетных семей. Она заверила, что тропа здоровья, о которой переживают активисты, будет сохранена.

Так же, как и Маргарита Гусева, она считает высказывания Григория Винтера оскорбительными и унизительными.

Результаты лингвистической экспертизы показали, что в текстах Винтера содержатся признаки неприличной формы выражения, а глава и мэр города предстают в них крайне злобными личностями.

Сейчас Григория Винтера судят по статье 319 УК (публичное оскорбления представителя власти). Маргарита Гусева и Елена Авдеева просят суд взыскать с мужчины один миллион рублей,

Елена Авдеева и Маргарита Гусева. Фото cherinfo.ru

Под колпаком

23 апреля в квартире Григория Винтера прошел обыск, в ходе которого был изъят системный блок компьютера. Изучая его содержимое, следователи обнаружили, что мэр и глава Череповца были занесены череповчанином на его странице в черный список. Это занесено в материалы дела, но какое это имеет к нему, делу, отношение, не понятно.

Самым интересным пунктом являются показания свидетелей. Именно из них Newsvo узнал, что власти Череповца постоянно мониторят социальные сети, и особый интерес в этом плане у них вызывают сторонники Навального.

Одним из свидетелей по делу проходит сотрудница контрольно-счетного управления мэрии Череповца. В ее обязанности входит направление материалов, содержащих признаки правонарушений и преступлений в правоохранительные органы.

«Обычно она получает такие сообщения из управления по работе с общественностью, готовит обращения в правоохранительные органы и направляет их по подведомственности для принятия решения по существу», - говорится в материалах дела.

Так же получилось и с Винтером: ей были присланы скриншоты его комментариев в социальных сетях.

В качестве свидетеля в деле участвует главный специалист отдела по работе с общественными организациями мэрии Череповца.

«В его обязанности входит осуществление мониторинга социальных сетей в целях выявления напряженных с точки зрения общества и жителей города Череповца моментов и проблем для принятия мер по разрешению этих проблем и снятии напряженности», - говорится в материалах дела. «Поскольку управление также занимается по роду своей деятельности противодействием экстремизму, то, безусловно, по работе занимается и контролем деятельности в целом сторонников Навального и в том числе Винтера Г.Э. и в этой сфере в целях предупреждения каких-либо экстремистских проявлений и провокаций».

Сам Григорий Винтер свои действия оправдывает тем, что хотел выразить возмущение действиями властей:

- Общественники провели много работы по сохранению Пуловского леса, и я считаю лицемерием со стороны главы Череповца выкладывание в социальные сети фотографий на фоне вековых елей, которые в скором времени исчезнут.

Григорий Винтер. Фото со страницы ВКонтакте

В Череповецком городском суде уже состоялось около десятка заседаний по этому делу. Самого обвиняемого от участия в судебном процессе отстранили за то, что он то не приходил на заседания, то, по словам адвоката потерпевших Елены Марашовой, начинал всех оскорблять.

Не смогла в полной мере защитить Григория Винтера и его адвокат по соглашению Ольга Калинина. Большая часть заседаний прошла без ее участия, так как она находилась на больничном. Защитника Винтера заменили на адвоката по назначению, проигнорировав больничный лист Ольги Калининой. Как пояснила Ольга, их стороной было предложено примирение, однако суд ходатайство о примирении отклонил.

- Мы заявили о том, что готовы удалить все и извиниться лично перед потерпевшими, но поскольку они не приходят на заседания, у нас не было этой возможности. Поэтому просили пригласить их на заседание. Адвокату потерпевших было дано время позвонить и мэру, и главе. Однако она дозвонилась только до мэра города. Наше ходатайство о примирении защитник попросила отклонить.

Если главу и мэра Череповца задели только оскорбления, то почему они не пошли на примирение и не захотели принимать извинения? Может, целью иска было наложить на Григория Винтера неподъемный для него штраф?

Без участия обвиняемого и выбранного им адвоката 25 сентября состоялись прения сторон. Прокурор предложил назначить Григорию Винтеру один год исправительных работ с удержанием 20% из заработка в доход государства. Мэр и глава города заявили, что если суд поддержит их исковые требования о взыскании 1 миллиона рублей морального вреда, то все эти деньги поступят в фонд помощи детям-инвалидам. Об этом со ссылкой на своих подзащитных заявила сайту мэрии Череповца адвокат Елены Авдеевой и Маргариты Гусевой Елена Марашова.

Дети-инвалиды в Череповце недофинансируются?

5 октября состоится заседание, на котором Григорию Винтеру вынесут приговор.