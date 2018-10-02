Световые фигуры установят на улицах Великого Устюга к новому туристическому сезону

02.10.2018 [Общество]

74 новые световые фигуры установят на улицах Великого Устюга к новому туристическому сезону. Среди них: «Дед Мороз», «Снеговик», «Елочка» и другие.

- Работы уже завершены на Советском проспекте, к 1 ноября преобразится и улица Красная. Еще раз призываем предприятия, организации включаться в работу по украшению города, совместными усилиями продолжать создавать сказку не только для гостей зимнего волшебника, но и для себя, - написал на свое странице в соцсети глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

 

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