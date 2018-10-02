Новым начальником управления соцзащиты Вологды стал Игорь Умницын

В Вологде назначили нового начальника управления социальной защиты, опеки и попечительства. Им стал Игорь Умницын. 1 октября он был представлен коллективу и приступил к исполнению обязанностей.

Игорю Умницыну 49 лет. Имеет высшее образование, окончил Академию права и управления Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «Юриспруденция». В течение 12 лет работал в органах УФСИН по Архангельской области. С 2010 года Игорь Владимирович начал свою деятельность в сфере социальной защиты населения. Опыт руководящей работы получил в должности заместителя директора Комплексного центра социального обслуживания населения города Вологды и Вологодского района.

- Перед новым руководителем на первом этапе стоит задача проанализировать текущую организацию работы управления социальной защиты, опеки и попечительства Вологды в разрезе каждого структурного подразделения и подготовить предложения по повышению эффективности его работы. В конечном итоге необходимо выстроить эффективную работу в направлении как социальной защиты населения, так и опеки и попечительства, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщал Newsvo, Григорию Полякову, ранее возглавлявшему городское управление социальной защиты, опеки и попечительства, было предложено освободить место после ситуации с избиением шестилетнего мальчика в семье опекунов в Вологде. Он был уволен в середине сентября.