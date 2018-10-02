В Череповце предприниматель организовал азартные игры под вывеской биржи

02.10.2018 [Происшествия]

В Череповце предприниматель организовал азартные игры под видом биржи. По версии следствия, 45-летний бизнесмен в целях извлечения незаконного дохода решил заняться организацией и проведением азартных игр в городе. Он взял в аренду помещение на проспекте Победы, установил в нем игровое оборудование и подобрал нужный для работы такого заведения персонал, в том числе администраторов, операторов, кассиров игрового клуба. После этого подозреваемый открыл для череповчан игровой зал под видом биржи.

Противоправную деятельность подозреваемого пресекли сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Вологодской области. Следователи Следственного комитета изъяли в помещениях 11 единиц компьютерного оборудования.  В настоящее время технику исследуют эксперты.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, азартные игры работали с января 2016 года. Когда незаконную азартную деятельность приостановили, в СК пояснить не смогли.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье ч. ч.1 ст.171.2 УК РФ "Незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны".

В настоящее время следствием устанавливаются все подробности организации и осуществления незаконной игорной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

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