Один из шести бандитов, попытавшихся ограбить ломбард в Череповце, оказался полицейским

02.10.2018 [Происшествия]

Один из шестерых мужчин, которые попытались ограбить ломбард в Череповце, оказался сотрудником полиции. 

Как ранее сообщал Newsvo, шестеро членов организованной преступной группировки были задержаны 29 сентября возле ломбарда на проспекте Победы в Череповце. По данным следствия, мужчины прибыли на место на двух машинах для совершения разбоя и хищения ювелирных изделий, но были задержаны ОМОНОм и сотрудниками полиции. Следователями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 162 УК Российской Федерации (приготовление к разбою).

В ходе расследования выяснилось, что в числе задержанных был сотрудник уголовного розыска УМВД России по Череповцу. 

- По указанию начальника УМВД России по Вологодской области назначена служебная проверка, по результатам которой, в случае установления вины, сотрудник будет привлечен к установленной законом ответственности, будет уволен из ОВД по отрицательным мотивам, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Тэги: ограбление, полиция

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