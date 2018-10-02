Один из шести бандитов, попытавшихся ограбить ломбард в Череповце, оказался полицейским

Один из шестерых мужчин, которые попытались ограбить ломбард в Череповце, оказался сотрудником полиции.

Как ранее сообщал Newsvo, шестеро членов организованной преступной группировки были задержаны 29 сентября возле ломбарда на проспекте Победы в Череповце. По данным следствия, мужчины прибыли на место на двух машинах для совершения разбоя и хищения ювелирных изделий, но были задержаны ОМОНОм и сотрудниками полиции. Следователями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 - части 2 статьи 162 УК Российской Федерации (приготовление к разбою).

В ходе расследования выяснилось, что в числе задержанных был сотрудник уголовного розыска УМВД России по Череповцу.