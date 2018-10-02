В Череповце задержали девушку, сдавшую в ломбард поддельные золотые украшения

02.10.2018 [Происшествия]

В Череповце по подозрению в мошенничестве задержали 22-летнюю девушку, которая сдавала в ломбард поддельные ювелирные украшения.

На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из ломбарда, расположенного на улице Бардина. На место происшествия незамедлительно прибыл дежурный наряд.

- Работники заведения рассказали, что накануне к ним заходила посетительница и сдала на продажу цепочку, внешне очень похожую на изделие из золота и имеющую, на первый взгляд, необходимое клеймо о пробе. Женщина получила деньги и ушла. Впоследствии при более детальной проверке ювелир выяснил, что цепочка выполнена из неблагородного металла желтого цвета и не представляет собой ценности, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

Через день череповчанка вернулась в торговую точку и вновь попыталась сбыть очередное изделие. Приемщики сослались на занятость и попросили зайти позже, а сами в это время вызвали сотрудников Росгвардии.

Бойцы группы задержания уточнили приметы подозреваемой и через некоторое время задержали ее возле ломбарда. Злоумышленницей оказалась 22-летняя местная жительница, которая ранее уже неоднократно привлекалась к ответственности за совершение имущественных преступлений и правонарушений.

 Череповчанка созналась в содеянном. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Тэги: ломбард, мошенничество

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