В Вологде подвели итоги интернет-голосования за варианты движения при съезде с Октябрьского моста

В Вологде завершилось интернет-голосование за схему движения при съезде с Октябрьского моста. Больше всего голосов набрал второй вариант - за него высказался 41 % респондентов (около 5 тысяч человек). Но в этом варианте пока не предусмотрено движение троллейбуса.

Напомним, второй вариант предполагает изменение схемы движения в центре города. При съезде с Октябрьского моста в сторону центра транспортный поток повернет направо, съезд налево запрещен для всех видов транспорта. До пересечения с проспектом Победы движение по Торговой площади предлагается сделать односторонним, а движение по проспекту Победы до улицы Мира – двусторонним.

За первый вариант, который сходен со вторым, но позволяет поворот с моста налево для общественного транспорта, проголосовало 4700 человек. За вариант № 3, который представляет собой организацию кольцевого движения, высказались лишь 20 % участников голосования.

- При этом ни один из вариантов организации развязки не предполагал задействовать земельный участок на Сергея Орлова, 2, рядом со спорткомплексом «Труд», - отмечают в пресс-службе городской администрации.

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что мнение горожан по поводу организации движения будет учтено при принятии решения.

- Кроме того, мы будем советоваться с различными экспертами в сфере дорожной логистики, а также со всеми компетентными органами, в том числе ГИБДД. Не исключено, что в процессе обсуждения имеющиеся варианты будут доработаны и усовершенствованы. Для нас важно, чтобы развязка у Октябрьского моста действительно выполняла свою функцию и эффективно разводила транспортные потоки в центральной части Вологды, – прокомментировал Сергей Воропанов.

Организовать движение по-новому планируется после завершения ремонта моста. С запуском новой схемы пробки должны сократиться на улице Чернышевского и в центре города.

Отметим, что в выбранном втором варианте не предусмотрено движение троллейбуса. Ранее мэр Вологды Сергей Воропанов, комментируя эту схему движения, сказал, что для троллейбуса или проложат новую контактную сеть, или изменят маршрут: