В Вологде подвели итоги интернет-голосования за варианты движения при съезде с Октябрьского моста

02.10.2018 [Общество]

В Вологде завершилось интернет-голосование за схему движения при съезде с Октябрьского моста. Больше всего голосов набрал второй вариант - за него высказался 41 % респондентов (около 5 тысяч человек). Но в этом варианте пока не предусмотрено движение троллейбуса.

Напомним, второй вариант предполагает изменение схемы движения в центре города. При съезде с Октябрьского моста в сторону центра транспортный поток повернет направо, съезд налево запрещен для всех видов транспорта. До пересечения с проспектом Победы движение по Торговой площади предлагается сделать односторонним, а движение по проспекту Победы до улицы Мира – двусторонним.

За первый вариант, который сходен со вторым, но позволяет поворот с моста налево для общественного транспорта, проголосовало 4700 человек. За вариант № 3, который представляет собой организацию кольцевого движения, высказались лишь 20 % участников голосования.

Ð ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð³Ð´Ðµ ÑÑÐ°ÑÑÐ¾Ð²Ð°Ð»Ð¾ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐ½ÐµÑ-Ð³Ð¾Ð»Ð¾ÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð·Ð° ÑÑÐµÐ¼Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑÐ¸ ÑÑÐµÐ·Ð´Ðµ Ñ ÐÐºÑÑÐ±ÑÑÑÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¼Ð¾ÑÑÐ°

- При этом ни один из вариантов организации развязки не предполагал задействовать земельный участок на Сергея Орлова, 2, рядом со спорткомплексом «Труд», - отмечают в пресс-службе городской администрации.

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что мнение горожан по поводу организации движения будет учтено при принятии решения.

- Кроме того, мы будем советоваться с различными экспертами в сфере дорожной логистики, а также со всеми компетентными органами, в том числе ГИБДД. Не исключено, что в процессе обсуждения имеющиеся варианты будут доработаны и усовершенствованы. Для нас важно, чтобы развязка у Октябрьского моста действительно выполняла свою функцию и эффективно разводила транспортные потоки в центральной части Вологды, – прокомментировал Сергей Воропанов.

Организовать движение по-новому планируется после завершения ремонта моста. С запуском новой схемы пробки должны сократиться на улице Чернышевского и в центре города.

Отметим, что в выбранном втором варианте не предусмотрено движение троллейбуса. Ранее мэр Вологды Сергей Воропанов, комментируя эту схему движения, сказал, что для троллейбуса или проложат новую контактную сеть, или изменят маршрут:

- Тут два варианта решения этой проблемы: или контактную сеть делать в обход, это потребует дополнительного финансирования. Или, как вариант, разработать новый троллейбусный маршрут, пятый с четвертым, то есть будет двигаться троллейбус через мост 800-летия, как он и раньше двигался, будет уходить по улице Горького на Бригантину, там разворачивается, и обратно пошел.

Тэги: Октябрьский мост, дорожное движение, общественный транспорт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коллекторы угрожали расправой жителю Вологды из-за долга его знакомого
17-летнего подростка ударило током во время селфи на железнодорожном вокзале в Вологде
В Череповце в реке Ягорбе нашли тело пропавшей 21-летней Анастасии Серовой
Уничтоженный "Труд": как в Вологде незаконно снесли экскаваторами историческое здание
В Вологде годовалый мальчик погиб, выпав из окна седьмого этажа
В Вологодском педколледже объяснили назначение забора, перекрывшего путь пешеходам
Участок между Новгородской и Ярославской в Вологде заасфальтируют за 16 млн рублей
Гендиректор фирмы "Бизнес-Софт" в Вологде о трудоустройстве подростков: "Все поставили себе галочки"
«Я мент в законе»: в Грязовце пьяный водитель напал на остановивших его машину инспекторов ДПС
Пьяный житель Вологодского района незаконно проник в квартиру, которую сдавал двум женщинам
02.10.2018 [Происшествия]

Один из шести бандитов, попытавшихся ограбить ломбард в Череповце, оказался полицейским

1128
0
02.10.2018 [Общество]

В Вологде подвели итоги интернет-голосования за варианты движения при съезде с Октябрьского моста

2014
0
01.10.2018 [Общество]

По факту незаконного сноса здания «Труда» в Вологде начато административное расследование

3157
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Световые фигуры установят на улицах Великого Устюга к новому туристическому сезону
Новым начальником управления соцзащиты Вологды стал Игорь Умницын
В Череповце предприниматель организовал азартные игры под вывеской биржи
Один из шести бандитов, попытавшихся ограбить ломбард в Череповце, оказался полицейским
В Череповце задержали девушку, сдавшую в ломбард поддельные золотые украшения
В Вологде подвели итоги интернет-голосования за варианты движения при съезде с Октябрьского моста
В Вологде сбежавший из спецшколы 14-летний подросток вместе с приятелем ограбил магазин
 
30.09.2018 [Общество]

Уничтоженный "Труд": как в Вологде незаконно снесли экскаваторами историческое здание

7329
0
02.10.2018 [БлогоVO]

Вырубят всё, что есть

214
0
28.09.2018 [Обзор Прессы]

Прочь отсюда

1574
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика