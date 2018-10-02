В Вологде сбежавший из спецшколы 14-летний подросток вместе с приятелем ограбил магазин

В Вологде полицейские задержали сбежавшего из спецшколы 14-летнего подростка и его 29-летнего приятеля. Молодые люди подозреваются в ограблении прохожего и хищении выручки из магазина на улице Добролюбова.

В дежурную часть городского УМВД поступила информация, что вчера от работников учреждения для детей с девиантным поведением сбежал воспитанник. Об этом сообщили наружным нарядам полиции.

- Спустя некоторое время на улице Горького двое неизвестных открыто похитили мобильный телефон у прохожего. Потерпевший пояснил, что на него напали двое молодых людей. В ходе розыскных мероприятий оперативники совместно с участковыми-уполномоченными полиции задержали одного из подозреваемых. Второго налетчика 1989 г.р. по ориентировке выявили сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Злоумышленников доставили в 3 отдел полиции Вологды, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Позднее была установлена причастность молодых людей к ограблению магазина на улице Добролюбова, ущерб составил порядка 10 тысяч рублей. Продавец магазина рассказала, что злоумышленники, угрожая ей расправой, вытащили выручку из кассы.

Полицейские выяснили, что за вечер задержанные успели также украсть велосипед и бутылку дорогого коньяка в одном из супермаркетов, попытались также вытащить вещи из чужого авто.

«Подозреваемые вели себя дерзко и нагло, за несколько часов они совершили 5 или 6 противоправных деяний, во время задержания оказывали сопротивление сотрудникам полиции», - отметил заместитель начальника уголовного розыска ОП №3 УМВД России по г. Вологде майор полиции Антон Журавлев.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законным владельцам.