Основной состав череповецкой "Северянки" обновился наполовину

02.10.2018 [Спорт]
Основной состав череповецкой "Северянки" обновился наполовину

Череповецкий волейбольный клуб "Северянка" представил новых игроков. В межсезонье основной состав команды обновился более чем наполовину: из 17 игроков десять будут новыми.

Две волейболистки, либеро Варвара Шепелева и доигровщица Александра Борисова, пришли в основную команду из "Северянки 2", играющей в Высшей лиге Б. Либеро Александра Оганезова приехала в Череповец из клуба Суперлиги "Заречье-Одинцово". В команду также пришла связующая Анастасия Салина, которая имеет опыт выступления за рубежом - в клубе "Рошвиль" (высший дивизион Чемпионата Франции). Остальные новички команды играли, как и "Северянка", в клубах Высшей лиги А.

Покинули команду в межсезонье восемь игроков. Алевтина Немцова уехала в клуб "Вандёвр" (Чемпионат Франции). Клубы Суперлиги пополнили Дарья Пилипенко и Светлана Щербина, уехавшие в Челябинск, "Динамо-Метар", и Ярослава Симоненко, перешедшая в "Уралочку-НТМК". Остальные игроки нашли себе новые клубы в Вышей лиге А.

Главный тренер "Северянки" Захар Пилипенко сказал, что подготовкой команды доволен. Президент волейбольного клуба Георгий Шевцов поставил задачу всем трем командам ("Северянка", "Северянка 2" и "Северянка 3") бороться за медали, желательно золотые.
 

Тэги: волейбол
Фото: chervolley.ru

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