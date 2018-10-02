В Бабаевском районе в двух населенных пунктах включили отопление после жалоб в интернете

02.10.2018 [Общество]

В Бабаевском районе жители села Борисово-Судское и деревни Новое Лукино оставались без отопления до конца сентября. Районная администрация не спешила запускать котельные, однако в областное правительство чиновники отчитались, что отопительный сезон у них начался по графику.

- Очень холодно, спим в одежде, можно сказать. У меня старшая дочка по три пары носков надевает, чтобы ночью не замерзнуть. Я и сама в носках сплю. И в садике отопления нет. Там 14 или 15 детей, все ходят, болеют постоянно, - рассказала 29 сентября жительница деревни Новое Лукино.

После публикации в соцсетях и в рубрике «Блогово» на нашем сайте на ситуацию в Бабаевском районе обратили внимание в областном правительстве.

- Все районы и городские округа отчитались о том, что отопительный сезон стартовал, но в выходные дни в социальных сетях я посмотрел ролик про Бабаевский район, где социальные объекты: детский сад, дом ветеранов, жилые дома в селе Борисово-Судское и Новое Лукино до сих пор остались без тепла, хотя в информации, которую я получил из Бабаевского района, было отражено, что все объекты и жилой фонд подключены к теплу. На самом деле это было не так. Поэтому прошу главу Бабаевского района Парфенова Юрия Валентиновича доложить о текущей ситуации, - сказал губернатор Олег Кувшинников во время оперативного совещания в правительстве.

Юрий Парфенов доложил, что все социальные объекты в указанных населенных пунктах подключены к отоплению с пятницы. Тем не менее, две из пяти котельных Борисово-Судского к утру вчерашнего дня не работали.

- В селе остаются две котельные: одна котельная, она отапливает один 18-квартирный дом и два коттеджа, она будет подключена до вечера понедельника. Вторая отапливает здание администрации и дом культуры. Она будет запущена во вторник. В Новом Лукино котельная сегодня днем (ред – в понедельник) запущена, сегодня создан оперативный штаб под руководством руководителя администрации, будут работать, пока все не запустят. Ситуация будет стабилизирована и войдет в нормальное русло.

Олег Кувшинников попросил главу района отчитаться о подключении всех объектов к отоплению вечером во вторник.

- Попрошу вас также разобраться с теми специалистами, которые готовили справки в департамент топливно-энергетического комплекса, где доложили мне о полной подаче тепла во все сельские территории и социальные объекты в вашем районе. Надо разобраться, чтобы было неповадно впредь предоставлять мне недостоверную информацию, - сказал губернатор.

- Олег Александрович, мы сделаем соответствующие кадровые выводы, я вас об этом проинформирую, - ответил Юрий Парфенов.

Тэги: отопление, отопительный сезон

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