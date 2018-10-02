В Вологде возбудили уголовное дело в отношении матери выпавшего из окна седьмого этажа мальчика

В Вологде возбудили уголовное дело в отношении матери, ребенок которой выпал из окна 7-го этажа. Напомним, трагедия произошла днем 28 сентября в многоэтажке на улице Чехова, 17. Из открытого окна комнаты выпал годовалый мальчик (точный возраст - год и пять месяцев) и погиб.

Выяснилось, что 18-летняя девушка оставила своего сына в комнате с открытым окном одного.

- В ходе проверочных мероприятий следователи пришли к выводу, что причиной трагедии могла стать неосторожность молодой матери, отлучившейся в коридор и оставившей мальчика одного в комнате, где к подоконнику открытого окна приставлен стол. Мальчик, лишенный в силу возраста способности принять меры к самосохранению, взобрался на стол и подоконник, а затем выпал из окна, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведется следствие.