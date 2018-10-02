В Грязовецком районе слетевшая с КамАЗа доска пробила лобовое стекло легкового авто
02.10.2018 [Происшествия]
В Грязовецком районе пассажирка ВАЗа получила травмы из-за пробившей лобовое стекло доски. Горбыль слетел с едущего навстречу грузовика.
ДТП произошло накануне около 9.40 на 4 километре автодороги Грязовец – Вохтога. Из КамАЗа под управлением 28-летнего мужчины при разъезде с едущим навстречу автомобилем ВАЗ-2114 выпал горбыль.
- Древесный материал пробил лобовое стекло легкового авто, в результате чего пассажирка ВАЗ, 52-летняя женщина, получила ушибленную рану левой височной области, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото пресс-службы областного УМВД